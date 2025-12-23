最新／張文父母下跪了！父母出面向社會、被害者道歉

即時中心／林韋慈報導

12月19日在台北捷運台北車站、中山站犯下隨機砍人案的27歲男子張文，至今犯案動機成謎。法醫今（23）日下午2時許在北市相驗暨解剖中心解剖張文的遺體，以釐清確切死因並採檢，判斷他體內是否殘留有毒物反應等。張文的父母也在下午低調到場，2人沒有說話迅速步入相驗室；在張的遺體解剖完後，張文的父母也現身向社會大眾道歉。





據了解，張文的父親為竹科退休工程師，母親為會計，有一名哥哥在高雄擔任工程師，自小定居桃園楊梅，父母退休後從事股票及投資，家境富裕。張文於永平商工餐飲科畢業後，就讀雲林的虎尾科大資訊工程系，在校成績不錯；據校方表示，張文畢業後就與師長無往來。警方今（23）日上午也表示，張文從2023年在台中的保全工作離職後，就無薪資收入，僅靠母親資助，先是匯款一筆45萬，之後陸續每季提供3至6萬元不等，總共資助82萬元。

張文於今（2025）年1月初開始在台北市中正區租屋，以每個月1萬7千元租下套房，並在居住其間開始購入犯案所使用的攻擊武器，在犯案前幾乎將戶頭的錢花空，只剩下零頭，之後便放下震驚社會的隨機殺人案。

今（23）日下午張文的父母也出席遺體解剖相驗，並且表示：「我們是張文的爸媽，對社會大眾很抱歉。」並且跪地鞠躬，表示之後會配合司法調查，但對於記者提問相關問題皆未答覆，便快速離去。





