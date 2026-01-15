最新／張文隨機殺人案偵結！台北地檢署下午2點開記者會

即時中心／林韋慈報導

張文去（2025）年12月19日犯下震驚社會的隨機砍人案，造成共4死11傷的悲劇。台北地檢署於今（15）日偵結，並將在下午2時召開記者會對外說明。由於他行兇後已跳樓身亡，依照《刑事訴訟法》規定，檢察官只能作不起訴處分。





回顧案情，2025年12月19日傍晚，台北市發生一起震驚社會的連續無差別攻擊事件，地點涵蓋台北捷運台北車站及中山站外南西商圈。此事件造成包含主嫌在內共4人死亡、11人輕重傷。台北地檢署將於今日下午2點召開記者會，由專案小組對外說明調查結果。

張文下午約莫5點，拉著裝滿汽油彈、生存遊戲用煙霧彈的行李箱，從北捷台北車站地下街M8通道進入地下街，戴著防毒面具在通道間丟擲煙霧彈，余姓民眾上前阻止後不幸遭張文持刀刺中胸肺。他犯下北捷M8無差別砍人後，回到住處換裝，並刻意燒毀自己的租屋處。並且於此之前已經在台北市多處縱火，引起小型火災，不少人車輛受損。

張文後回到大同區旅館，重新整備煙霧彈後，再步行到50公尺外的誠品南西店，並先在馬路上丟擲煙霧彈，然後持刀進入誠品一路上樓，沿途隨機攻擊機車騎士、路人，晚間約莫7時，他搶在警方追到誠品南西店頂樓前一步，墜落地面死亡，令整件事更加撲朔迷離。



台北地檢署主任檢察官曾揚領與檢察官黃冠中指揮警方追查金流，將查扣到的電腦還原鑑識，發現張文生前刻意與世隔絕，獨自勘查策畫犯案地點與動向，留在電腦內地圖上備標註的攻擊地點，與已知的犯罪發生地相符，而法醫解剖化驗結果無特殊異狀。







