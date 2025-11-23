最新／彰化伸港2釣客落海！救起時皆呈OHCA送醫搶救
即時中心／潘柏廷報導
最新消息，彰化縣伸港鄉今（23）日清晨7點許發生嚴重溺水事故；初步掌握，一行5人前往伸港海邊潮間帶2至3公里釣沙腸仔，豈料，游姓及林姓卻被海浪捲走，一個在現場找到發現時已OCHA，另一人則透過空拍機鎖定位置在離岸2-3公里遠，申請空總派直升機來吊掛。目前兩人找到時皆呈現OHCA狀態，分別送往彰濱秀傳醫院及童綜合醫院搶救。
更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。
彰化縣伸港鄉發生一起嚴重溺水案件。（圖／民視新聞翻攝）
彰化縣伸港鄉發生一起嚴重溺水案件。（圖／民視新聞翻攝）
原文出處：最新／彰化伸港2釣客落海！救起時皆呈OHCA送醫搶救
更多民視新聞報導
最新／基隆調和街疑宮廟氣爆！近9旬男「臟器外露」送醫搶救不治
中國持續抵制赴日旅遊 多家中籍航空公司減少對日航班「每周逾70班次」
憲兵副連長太離譜！業務出包竟遷怒「狂咬女下士8口」 判決出爐
其他人也在看
伸港清晨驚魂！5人海邊釣魚突遇巨浪 2釣客落海命懸一線
據了解，當時共有5名釣客一同在蚵道上垂釣，不料突如其來的浪潮打上，導致其中2人失足跌入海中，其餘釣客見狀立即撥打119求救，消防人員抵達後迅速展開搜救，成功將其中1名釣客拉上岸，但該名男子已無呼吸心跳，現場立即施以CPR後緊急送醫搶救。至於另1名落海者因漂離位置較...CTWANT ・ 1 小時前
鹿港200萬發票還沒找到！全鎮翻箱倒櫃：到底是誰
鹿港200萬發票還沒找到！全鎮翻箱倒櫃：到底是誰EBC東森新聞 ・ 20 小時前
男違停下車買東西 被警用毒品唾液試劑揪出毒駕
40歲李姓男子前夜開車外出，將車輛斜向違停在台北市北投區一處路段，被巡邏員警發現，員警眼尖看到車內中控台有許多白色粉末。李起先謊稱是「菸灰」，但員警以毒品檢測試劑採集後，發現呈K他命陽性反應；警方懷疑李毒駕，再以「毒品唾液檢測試劑」檢測，發現有安非他命反應，當場對他開罰單並扣車。自由時報 ・ 2 小時前
台北市立動物園111週年 Zoo跑緩衝綠帶體驗野性再現
（中央社記者楊淑閔台北23日電）建園111週年，台北市立動物園今天舉辦「公益生態Zoo跑」活動，讓跑者在動物園為野生動物保留的緩衝綠帶中運動，體現野性再現概念，部分報名費用也將用於執行保育計畫。中央社 ・ 2 小時前
「紙板占位」搶排夜市抵用券惹民怨 公所：以號碼牌為主
宜蘭市公所為了要提振夜市買氣，同時推動環保概念，21日與昨(22)日兩天在宜蘭東門夜市推出抵用券活動，民眾只要自備購物袋、環保杯等，就可以領取200元的抵用券，但每天限量600份，導致許多民眾提早卡位...華視 ・ 2 小時前
取締毒駕新制上路 北市男違停受檢查出「2種毒品反應」
取締毒駕新制上路，台北市北投分局警方前夜擴大臨檢時，旋即以唾液快篩試劑驗出汽車駕駛李男涉嫌毒駕，依法究辦；警方呼籲，毒駕...聯合新聞網 ・ 2 小時前
中友百貨：彰化店工程因缺料等延宕 估118年5月完工
（中央社記者吳哲豪彰化23日電）中友百貨彰化店進度延宕，引發彰化市代會質疑，認為業者若無正當理由應開罰；中友百貨說明，公司請台中市建築師公會鑑定確認延宕受缺料等外部因素影響，預計118年5月可完工。中央社 ・ 3 小時前
彰化傳意外 2釣客落海命危送醫
彰化縣伸港鄉今天（23日）傳出2位釣客落海，其中來自台中60歲游男救起沒有意識，沒有呼吸心跳，送往彰濱秀傳醫院急救；伸港鄉61歲林姓釣客因距離外海2公里，消防局聯絡空中勤務總隊出動直昇機，目前完成吊掛暫置灘地，沒有呼吸心跳，將送往台中梧棲童綜合醫院急救。自由時報 ・ 2 小時前
（有影片）／祖孫齊上陣！彰化拉密大賽笑聲滿場 動腦又動手！
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】老小一起動腦、同樂一整天！彰化縣「銀髮換數師─拉密大賽」今（22）日 […]觀傳媒 ・ 17 小時前
朝聖TWICE！6.8萬粉絲散場 高雄世運捷運站人潮爆
TWICE首度站上世運主場館開唱，場內外也吸引大約6.8萬名粉絲到場，活動結束後，人潮更是湧入捷運站，將月台擠得水洩不通，捷運站長更是再度開麥，陪伴歌迷們等候列車，而根據統計，昨(22)日高捷，大約就...華視 ・ 2 小時前
「環工里長」成月世界垃圾山主謀 彭啓明怒：不分顏色、依法送辦
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀為岡山區碧紅里第4屆里長李有財父子，而李有財為嘉南藥理大...聯合新聞網 ・ 2 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 53 分鐘前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前