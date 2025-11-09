最新／彰化驚悚弒親 熟女殺母後墜樓雙亡！現場留榔頭、水果刀

即時中心／廖予瑄報導

最新消息！彰化縣彰化市南校街今（9）日傳出一起命案，46歲的賴姓女子疑似殺害70歲母親後，墜樓身亡。警方到場時發現，2人都已沒有生命跡象，現場留有榔頭和水果刀，詳細的事發原因，警方進一步調查釐清。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

