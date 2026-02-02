最新／快戴口罩！北市倉庫惡火濃煙竄天 環保局急示警「這2區」空污擴散中

即時中心／黃于庭報導

最新消息！今（2）日18時5分許，台北市北投區公館路驚傳建物起火，警消隨即派員灌救，經查該址為倉庫用途，無人受困，約半小時後順利控制火勢。而北市府環保局也表示，將透過模式模擬預測煙霧飄散方向及範圍，提醒士林區及北投區居民多加留意。

據悉，北投區公館路405號1樓晚間18時5分起火，有延燒之虞，警消出動指揮車4輛、消防車24輛、救護車2輛、人員75人，經查現場為倉庫用途，無人受困待救，18時31分火勢完成控制。

北市府指出，環保局將透過模式模擬預測煙霧飄散方向及範圍，影響區域為士林區及北投區。目前檢視士林測站空氣品質為良好等級，將持續進行空品監控，上述2區公所也已轉知各里提醒民眾注意。

