即時中心／潘柏廷報導

身為中配的國民黨中常委何鷹鷺，近日被發現開抖音帳號，還穿著中國前國家主席毛澤東的衣服公開喊「早日統一」，引起極大爭議；稍早最新消息，國民黨中央考紀會今（18）日第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

國民黨表示，為嚴明黨紀，並正視聽，針對近日何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。

對此，國民黨中央考紀會今日召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

原文出處：最新／想止血？中常委何鷹鷺喊「早日統一」 國民黨火速開鍘

