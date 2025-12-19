即時中心／林韋慈報導

立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。





此舉表示，《憲法訴訟法》9人才可以宣布違憲，但沒有配套方法，加上立法院用人事同意權變相架空大法官人數，導致大法官萬年8人，等同違反權利分立，導致人民沒辦法申請釋憲。 所以回歸至原本的規定。

律師黃怡婷表示，總統提名的大法官人選沒辦法得到在野黨支持，憲法法庭停擺很長的一段時間，這次憲法法庭認為立法院立法程序有瑕疵，間接用人事任免權侵害司法權的運作，直接影響到人民釋憲的權利。希望執政者與朝野立委們可以好好善意協商出適合的大法官人選，也避免因為政治色彩不同而不小心扼殺色彩中立的優秀法學人才。





原文出處：最新／《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！

