即時中心／林韋慈報導

副總統蕭美琴於2024年3月出訪捷克時，險發生車禍，當時捷克軍事情報局證實，中方不只監視蕭美琴訪問行程，還規劃了意外事故。捷克警方則於今（23）日表示，已逮捕1名中國間諜，據信是官媒派駐在當地的記者。





捷克媒體報導，蕭美琴訪問捷克時，座車遭可疑車輛尾隨，該車輛甚至在路口闖紅燈差點引發車禍，警方盤查發現，駕駛是中國大使館相關人士，他辯稱只是要到附近餐廳吃飯，無意跟蹤任何人，不過之後中方仍一路尾隨蕭美琴至下榻飯店。捷克警方今天表示，17日已逮捕一名涉嫌替中國情報單位工作的人士，案件已進入刑事程序，其他細節不便透露。



捷克駐布拉格中國大使館則尚未對此表示意見。

捷克軍情局證實，中方去年5月甚至對捷克軍方發動網路攻擊，確認是中國網路犯罪集團APT31所為。

原文出處：最新／抓到了！蕭美琴捷克出訪險釀車禍 警方逮捕「中國間諜記者」

