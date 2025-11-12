最新／持刀攻擊輔大泌尿科名醫 30歲兇嫌遭法院裁定羈押

即時中心／顏一軒報導

輔大前校長、泌尿科名醫江漢聲昨（11）日在泰山區輔大醫院看診期間，遭佯裝就醫的30歲男子曾柏瑋持預藏美工刀，刺傷江漢聲的右手腕、左腹部，所幸並無生命危險，經新北檢複訊後，檢方今（12）日向新北地院聲押，法院稍早已裁定羈押。





針對本案，林口警分局說明，11日下午2時30分許，輔大醫院診間有病人揮刀傷害醫生，警方獲報後趕抵現場，發現曾姓嫌犯看診中突然持美工刀劃傷江漢聲，造成醫師右手腕刺傷及左腹部輕微擦傷，旋即遭醫院保全制止。

員警當場逮捕曾嫌，並查扣作案美工刀一把，偵訊後將依涉犯《殺人未遂罪》、《醫療法》及《傷害罪》等移送新北檢偵辦，並建請預防性羈押。警方強調，對於醫療院所發生暴力行為，絕不寬容。





