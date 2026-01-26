最新／攀101活動大成功！賈永婕被拱選台北市長 急喊「屁股剛坐熱」：別叫我選

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導行政院提出金額高達1.25兆的「國防特別條例」在立法院程序委員會慘遭封殺，完全不能付委審查、逐條討論；民眾黨立院黨團今（26）日下午更召開記者會，除公布白營版本的4千億軍購條例，還稱擁有「明確化採購項目、金額、各項籌獲期程、維持成本」等5大特色。對此，民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋除大酸應尊稱黃國昌是國防部長，且白營還拿掉「非紅供應鏈」及「台灣之盾」，更何況版本還有錯漏字。黃國昌自提軍購條別條例 沈伯洋酸尊稱一聲國防部長、抓白營版本拿掉這2項民進黨立院黨團今日下午3時召開「是民眾黨版的軍購條例？還是淘寶版的拚多多條例？」記者會，出席者包含鍾佳濱、黨團書記長陳培瑜、不分區綠委沈伯洋及范雲，進一步回應民眾黨團召開的自提國防條例一事。沈伯洋發言表示，令人不可思議立法委員自己提軍購，飛一趟美國自己回來就可以做軍購案，「說真的以後也不用國防部了，就尊稱黃國昌一聲國防部長」。針對民眾黨宣稱白營版本更明確，沈伯洋分析，白營版本第一條比院版還要短，「請問比較短，請問是哪裡比較明確？根本是變成更不明確」。他說明，白營版本拿掉2個東西，第一是「非紅供應鏈」，現在要和中國保持距離下，台灣國防自主要跟其他國家共同生產，「既然要把非紅供應鏈拿到，請問這是什麼意思？難怪（黃國昌）要自稱紫雲黃氏」；第二個是防空系統的「台灣之盾」，買飛彈但不能買防空系統，請問飛彈擺在那邊要做什麼？「第一條就犯了那麼多錯誤」，沈伯洋續指更不要說還寫錯字、法條漏字，因此再度呼籲立法委員跑去弄軍購，內容不專業就算了，但現在最基本要求是，行政院版由國防部提出的內容非常扎實，如果對於內容有意見就到委員會說。民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／民視新聞）呼籲堅持院版國防特別條例 沈伯洋拿前後門裝鎖一事妙喻沈伯洋進一步指出，行政院院版才是最完整、最堅實的版本，它一定要進入外交及委員會被討論，該機密就機密，不該機密才公開。因此他指控，黃國昌今天在記者會光是這個條文就有洩密的嫌疑，白營版本已經金額全部寫上去，但國防部沒有寫那麼明白，而且會分機密與非機密，「這是非常惡劣的行動」。最後沈伯洋強調，最堅實的版本、國防部版應該交付委員會，國家安全不能夠打折；假設今天竊賊到你家前後門都要裝鎖，而藍白就是問「告訴我前門還是後門重要？」，一旦回答前門莊鎖，他們就會說那後門不用裝鎖，「沒有人國防這樣玩的、沒有人軍購這樣做的，拜託不要讓這些拐瓜劣棗、完全不懂的人主導台灣的軍購」。原文出處：快新聞／酸稱黃國昌國防部長！批白營軍購條例錯誤百出 沈伯洋全揭露 更多民視新聞報導又是中共指使？港人台北開泰拳館遭潑紅漆 本人曝「時間點太巧」卓榮泰稱「台灣101」遭炎上 王世堅笑回「都一樣」：很少人說「法國凱旋門」民眾黨版「軍購特別條例」曝光！預算規模「僅四千億」 與院版相較不到1/3

民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言