最新／攀101活動大成功！賈永婕被拱選台北市長 急喊「屁股剛坐熱」：別叫我選
即時中心／廖予瑄報導
美國攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日上午在毫無保護裝置的狀況下，徒手攀登台北101，僅花費1小時31分就成功登頂，締造人類史上一大創舉。對此，台北101董事長賈永婕被視為一大功臣，有許多立委發聲力挺她代表民進黨角逐台北市長。不過，今（26）日稍早賈永婕突然在臉書PO文回應，「我還沒有要走出這個光環喔，請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點。」
賈永婕臉書全文：
好的，請大家冷靜賈董目前還沉浸在Alex攀爬成功，我們一起完成了人類史上創舉的光環中！我還沒有要走出這個光環喔，請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？
還有溫馨提醒一件事情，請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！
來台北101拍照、打卡、仰望、讚嘆——
我們非常歡迎 ❤️
但請尊重我們的 窗框小姐 跟 玻璃小姐。
是的，她們都是女生。
請不要硬上她們的身體。
謝謝大家的理解與文明 🙏
