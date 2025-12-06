首次上稿：12/06 17:41

更新時間：12/06 17:57（更新身亡）

即時中心／潘柏廷報導

最新消息！新北市中和區一名年約50多歲的男子，今（6）日下午不明原因從14樓墜落，當場不僅頭部受重創，且其四肢明顯變形，整個人倒臥在血泊中；消防隊獲報後，立即將其送醫搶救，但對方仍在下午5時多被宣告不治。至於，警方現場也拉起封鎖線處理，詳細事故原因仍有待後續釐清。

新北市中和區橋和路一處商業大樓下面的地上，發現一名男子躺臥血泊，且不僅頭部受創，而四肢也明顯變形；警消獲報後到場發現對方已經呈現OCHA狀態，立即將其送往雙和醫院搶救，但最終對方仍在下午5時多被宣告不治。

廣告 廣告

至於員警拉設封鎖線並通知鑑識人員到場採證，據警方說法，對方是從14樓墜落，初判為輕生。更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。

最新／新北中和驚傳墜樓！男子四肢變形命危搶救中

新北中和某大樓發生墜樓事件，警方到場已拉起封鎖線。（圖／警方提供）《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／新北中和男14樓墜落！當場四肢變形、頭部重創 送醫搶救亡

更多民視新聞報導

宜蘭警執勤遭撞送醫！陳俊宇第一時間探視 喊請大家一起集氣

宜蘭警出勤遭撞 北榮出面說明無「此」傷勢

天道盟主「鐵霸」80萬交保 PAZZO道歉聲明遭網酸沒誠意

