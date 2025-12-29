即時中心／廖予瑄報導

新北市中和區民享街一處民宅在今（29）日下午4時許，驚傳一名年約30多歲的母親抱著大約1個月大的女嬰墜下公寓；附近民眾聽聞巨大聲響，連忙出門查看，卻看到失去意識、倒地不起的母女，隨後立即報警送醫。據了解，當時母親雖然還有呼吸，但已口吐白沫，沒有意識；而女嬰則是失去呼吸心跳，救護人員也當場對她實施CPR（心肺復甦術）搶救，並送往醫院搶救。警方表示，目前已經介入調查整起事件，至於墜落高度還有原因，則待調查後釐清。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

原文出處：最新／新北中和驚傳母女墜樓！母昏迷、1月大女嬰無生命跡象 雙雙送醫搶救中

