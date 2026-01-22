最新／新北五股電線桿爆炸！「鳥巢起火」害停電 2700餘戶受影響

即時中心／徐子為報導



新北五股晚間發生電線桿爆炸燃燒意外！今（22）晚間6時許，位於成泰路一段的一支電線桿，疑似因鳥巢，導致爆炸、起火燃燒，造成饋線斷路器跳脫停電，估計附近2711用戶受影響。目前台電公司已派員到場搶修，預計於晚間9時恢復供電。





據了解，此處是位於成泰路一段32巷附近的電線桿，晚間突然爆炸、起火燃燒，由於起火位置明顯有鳥類築巢痕跡，初步研判這是釀禍主因，消防隊已到場部署水線戒備，並請求台電到場協助。

由於電線桿起火，導致饋線斷路器跳脫，影響範圍曝光，五股區新五路二段、成泰路一段、成泰路、蓬萊路、外寮路、水碓九路、成泰路二段、工商路；泰山區楓樹街、楓里路、楓江路、新五路一段、美寧街、明志路一段、和平街、文化街、下田心一帶，共2711戶受影響停電。經緊急轉供後，仍有1179戶停電。

台電人員已於晚間7時到場搶修，預計將於晚間9時恢復供電，至於詳細起火原因仍有待後續調查釐清。

