最新！新店2層樓木造樣品屋起火 濃煙密布畫面曝光

台北市 / 綜合報導 北聯幫跨境走私槍枝毒品，檢警偵辦過程中，發現俞姓主嫌委任的丁姓律師涉嫌洩密，不但洩露檢警偵辦進度，利用律見傳達集團指示，讓檢警撲空，更試圖為同案另一名張姓嫌犯辯護，遭到檢警識破。根據週刊報導， 丁姓律師 被爆料，幾乎可以說是北聯幫的御用律師！士林地檢日前依洩密罪起訴這名丁姓律師，並建請法院從重量刑。丁姓律師說：「所以回到官商勾結這句話，你只要看戲劇上面有演過的，代表都有可能性，不代表不存在。」談起官商勾結講得頭頭是道，曾受邀登上知名網紅「勾惡」節目，他就是涉及洩密給北聯幫的丁姓律師，士林地檢日前依洩密罪起訴，建請法院從重量刑，不過他除了擔任俞姓主嫌的辯護律師，還試圖為同案另一名張姓嫌犯辯護，遭到檢警戳穿。非本案律師查克律師說：「你不能有利害衝突，然後你擔任了這一個共同被告的委任律師之後，你不要有洩密的動作，我自己覺得啦，很大的可能，就是他希望這個律師，可以帶點話進去，然後帶點話出來。」丁姓律師說：「諮詢到可以的時候，他還問說，啊律師你什麼時候還會再來。」畢竟原則上並無規定，律師在同一案，只能為一名嫌疑人辯護，但過去就有律師，會利用這一點鑽漏洞。非本案律師查克律師說：「甚至是過往也有發生過，就是因為律師是誰委任的，是集團委任的，集團就會希望說偵查的方向是怎麼樣，有沒有把上游供出來，有沒有把老闆供出來等等，所以他等於是派這個律師去達到一個，除了傳話，除了帶話，還有一個監視的一個角色。」Gambler《過氣》歌詞說：「浪子回頭，金不換，恁爸就是吸毒犯，國家認證二級毒品人口，經過臨檢站。」把親身經歷寫進歌詞，台灣饒舌歌手Gambler楊智翔，在今年4月遭到檢警搜索，還因為涉嫌販毒滅證，遭新北地院羈押禁見。他的辯護律師同樣是丁姓律師，現在週刊報導，爆料丁姓律師根本是北聯幫的御用律師，如今涉嫌洩漏偵查祕密被起訴，事務所表示不願回應，但過去塑造的律師正面形象，恐怕已經大受打擊，不過截稿前致電，丁姓律師事務所回覆不方便回應。 原始連結

華視影音 ・ 23 小時前