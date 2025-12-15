最新／日本挺台灣！高市早苗重申「台海立場」 盼用對話和平解決
即時中心／廖予瑄報導
日媒《共同社》最新消息！日本首相高市早苗今（15）日赴參議院預算委員會備詢。其中，她對於台海問題則強調，「盼透過對話和平解決（中國、台灣議題），是日本政府始終一貫的立場。」
日本首相高市早苗。（圖／翻攝自高市早苗X）
原文出處：最新／日本挺台灣！高市早苗重申「台海立場」 盼用對話和平解決
更多民視新聞報導
最新／宣布行政院重要決定 卓榮泰拍板「不副署財劃法」
誰的問題？兩岸觀光未解禁 觀光署：中方「已讀不回」
國政茶敘「獨缺韓國瑜」！民進黨團無奈：什麼國家大政才願意參與？
其他人也在看
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 45
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 4
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 5 小時前 ・ 156
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 5 小時前 ・ 2
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 110
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 36
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 68
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
中職》續約羅戈、與新洋投達共識 中信兄弟洋投補強有進度
中信兄弟洋投陣容補強有進度，今傳出與新洋投泰勒（Kyle Tyler，暫譯）達成共識，並與今年表現亮眼的洋投羅戈續約，加上原有合約的勝騎士、德保拉，中信新一季洋投陣容已有雛型。泰勒生涯曾在效力天使、教士和馬林魚隊時升上大聯盟，生涯在大聯盟累積15場出賽、防禦率4.31，今年球季他在白襪、費城人和金鶯自由時報 ・ 2 小時前 ・ 5
中職》曾豪駒再次出任樂天桃猿總教練 二軍投手教練黃偉晟、王溢正共同擔任
中華職棒樂天桃猿今天（15日）宣布一軍總教練人選，由原首席兼打擊教練曾豪駒接任總教練一職，而林政億則接替首席打擊教練位置。除此之外，在二軍投手教練部分，也由兩名樂天桃猿舊將黃偉晟及王溢正共同擔任。Yahoo奇摩運動 ・ 47 分鐘前 ・ 1
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 42
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 212
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 天前 ・ 20
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 13
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 13