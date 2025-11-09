最新／日本東北外海規模6.7強震 第一波海嘯已抵達「岩手縣」

即時中心／顏一軒報導

最新消息！日本時間今（9）日傍晚5時03分（台灣時間下午4時03分），日本東北外海，發生規模6.7的強震，震源深度只有10公里，屬於極淺層地震，岩手縣和宮城縣最大震度達到4級，氣象單位還針對岩手縣等地發布「海嘯注意報」，第一波海嘯已經在台灣時間下午4時30分，抵達岩手縣的宮古市、大船渡以及釜石港，原本預計最高可達1公尺，不過大船渡市實際觀測高度為10公分。





另據美國地質調查局（USGS）的觀測數據顯示，這場地震規模為6.8，深度同樣為日媒所報的10公里。

