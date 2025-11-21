即時中心／顏一軒報導

日本福島5縣（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）食品管制全解禁！衛福部食藥署今（21）日傍晚宣布，據國際原子能總署（IAEA）公開資訊顯示，日本政府已採取妥適的監測及因應措施，並依監測結果滾動式更新其國內之食品管制，有效管控食品供應鏈之安全性，因此日本食品回歸「常態管理措施」。





食藥署說明，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0 ，另依據科學數據，我國對日本食品之風險評估之額外輻射暴露風險為「可忽略」 。

在確保國人食品安全，並依科學證據原則，接軌國際考量下，研議日本食品回歸源頭管理與邊境管制。預告期間未接獲反對意見，因此調整為與其他國家食品管理一致，以風險分級為基礎的抽驗機制把關。

目前全世界對日本食品採取特定管制措施國家，僅剩中國（包含香港與澳門）、俄羅斯及韓國。

原文出處：最新／日本福島食品輸台全解禁 食藥署：回歸「常態管理措施」

