即時中心／林耿郁報導

最新消息，日本九州熊本縣受歡迎的「阿蘇火山」觀光直升機行程，稍早傳出疑似失事意外，有一架載有2名台灣遊客、含飛行員共3人的直升機，目前下落不明；相關單位已經組成搜救隊展開搜救，希望能將3人平安帶回。

《熊本日日新聞》報導，當地消防本部表示，一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園（Aso Cuddly Dominion）」起飛的直升機，稍早傳出在阿蘇火山附近失聯的消息，相關單位正在調查中，據稱機上載有一對台灣籍男女乘客與一名駕駛員共3人，但截至日本時間下午1點（台灣時間中午12點）仍未傳來尋獲的消息。

廣告 廣告





原文出處：快新聞／最新！日熊本「阿蘇火山直升機」驚傳失聯 機上2台灣人生死不明

更多民視新聞報導

驚！捷星航空桃園飛大阪「客機艙壓異常」 緊急迫降幸無傷亡

台南直飛沖繩航線啟航 每週兩班連結日本西南空中門戶

6434人罹難！日阪神大地震31週年 民眾凌晨共同祈福

