最新／明揭曉結果？綠高雄市長初選提早完成 邱議瑩發聲了

民進黨高雄市長初選預計於今（12）日晚間6時至10時30分執行民調，不過由於過程順利、進度超前，3家民調公司皆已成功取得問卷1200個有效樣本，因此提前於10時左右結束。對此，擬參選人邱議瑩表示，感謝每一位守在電話旁、耐心接聽民調的市民朋友，她也陸續收到許多支持者回報接到電話，對大家的關心與支持，心中只有滿滿感謝。

邱議瑩指出，今晚團隊將暫時放慢腳步，好好休息，靜候後續結果。她強調，對高雄的未來始終充滿信心，「我相信，高雄會更好。」並感謝市民朋友一路以來的陪伴與支持，給予她持續前行的力量。

她強調，高雄是一座珍惜民主、用行動守護價值的城市，「高雄，會因為民主的過程，更美好，也更強大」，市民朋友們晚安。

綠委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆與許智傑共同競逐高雄市長初選，電話民調今晚完成後，將於明（13）日上午10時公布是否達到1200個有效樣本數，若達標，會在10時30分邀請參選人或代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。





