最新／晚間北市士林小吃店發生氣爆 4人燒燙傷送醫

即時中心／綜合報導

台北市士林區華齡街今（20）日晚間發生氣爆，據了解疑似是街上的一間小吃店在換瓦斯時，管線漏氣起火，現場共4個人燒燙傷，被緊急送醫。詳細原因仍待進一步釐清。

據了解，警方透露，現場是4層樓建築物，1樓為小吃店。消防局於今晚間5點57分獲報，出動消防車輛2輛、救護車輛3輛、人員12名。到達時現場火勢已撲滅。



警消說明，現場共有4人分受燒燙傷，均意識清楚。50歲婦人，腳部燙傷面積3％；54歲婦人全身超過30％燒燙傷，主要集中臉部，送新光醫院救治。



74歲婦人左腳有3％水泡面積，右腳有1％水泡面積，意識清楚，送振興醫院。81歲老翁右手腕2度燙傷4％，右腳後側水泡總共13％，送榮總救治。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

