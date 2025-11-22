最新／李有財父子「搞出百噸垃圾山」！橋頭檢認「嫌疑重大」聲押禁見獲准
即時中心／黃于庭報導
環保犯罪連環爆！高雄田寮、燕巢近日近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，經環保局破袋檢查，發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。橋頭地檢署指揮搜索，並拘提多人到案說明，更挖出4連霸里長李有財及其兒李子森為幕後主嫌，訊後聲押2人及另名施姓被告，地院均裁准羈押禁見。
據悉，李有財父子在高雄岡山經營侑鴻環保公司，並租用燕巢某處鐵皮屋作為廢棄物暫置所。環保業者黃男、鄭男先指示司機林男、沈男、馮男等人，將家戶垃圾載運至該鐵皮屋堆置，再由李姓父子雇用的蘇邦誠護航，監控司機施山正將垃圾載往燕巢、田寮區山坡地濫倒。
檢方本（11）月19、20日指揮專案小組，至台南、高雄搜索貿毅、勗瑞、侑鴻環保清運公司及岡山區圓鑫茶行等處，拘提李有財、李子森等在內的9名被告到案，並查扣重型貨車2台、環保車6台。
檢方訊後依《廢棄物清理法》、《組織犯罪條例》等，認李有財父子、施山正嫌疑重大，向法院聲押禁見獲准，而負責護航的蘇邦誠已於19日遭羈押；另環保業者黃男、鄭男分別以100萬元、60萬元交保，清運司機林男、沈男、馮男則各20萬元交保候傳。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
