最新／板橋社區大樓傳巨響！男子墜樓倒花圃 無生命跡象送醫急救

中部中心／黃毓倫、黃信儒、李文華 彰化報導彰化溪湖24年一次建醮大典，全鎮大小宮廟一起盛大舉行，就有民眾去宮廟參加慶典，眼尖發現其中一名法師，竟然是洋人！其實這個洋人來自捷克，並非正式的法師，只是因緣際會，曾跟法師學習，用火筆祈福消災，當天有獲得法師的授權，替民眾祈福！溪湖建醮熱鬧非凡，宮廟擠滿人潮，只見一整排法師當中，其中一個洋人特別醒目，和其他法師一樣，穿著法師袍，拿著火筆，在民眾身上比畫。洋法師拿火筆完成祈福儀式後，還向民眾用中文說平安，就有民眾說沒聽聲音還以為他說的應該是阿門，沒想到是平安。台灣宗教儀式看到洋法師，讓民眾直呼新奇！民眾：「很新奇很特別，在台灣比較少看到，我覺得蠻新鮮的。」其實這位洋法師，並不是正式法師，他會出現在祈福現場，是經過正式法師，指導授權。民眾說很少看到洋人法師覺得很特別（圖／民視新聞）法師黃義智：「這位法師他是捷克籍的，一個我的學生，那他的因緣，是因為我的兒子跟他是同學，那他有跟我兒子提過，他對我們台灣的這些文化，宗教的文化，尤其道教文化，他都非常的有興趣，之前他也曾經在我的壇裡面，做了一兩次這個（祈福）動作，所以他有基本的一個能量，跟技術存在。」法師兒子的捷克籍同學，對台灣宗教文化非常感興趣，抓緊來台灣的機會，參加宗教盛事。只是老外的中文不好，別的法師火筆寫的是中文平安，那捷克法師咧？法師黃義智：「那他手上拿的這個叫火筆，代表的就是在道家裡面，是代表三昧真火，為我們所有信眾，來除煞消災然後祈福，那因為中文的部分對他來講，目前還是一個弱項，所以他昨天（3日）是用英文的方式，keepsafety這兩個字，來達到所謂的，消災解厄的一個功能。」正牌法師現身說明，洋法師是他兒子的同學，曾經跟他學習用火筆祈福。（圖／民視新聞）所謂心誠則靈，捷克籍一日法師虔誠替民眾祈福，相信當天在場接受儀式的民眾，都能感受到他的心意！

