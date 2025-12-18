即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍今（2025）年12月18日至21日率「台帛榮邦經貿團」，帶領台灣觀光旅宿、醫療及永續能源領域的企業代表一同訪問友邦帛琉共和國，實踐外交部推動「榮邦計畫」（Diplomatic Allies Prosperity Project）以來鼓勵台商對帛琉加大投資的具體成果。





今（2025）年1月，林佳龍以總統特使身分率領產業代表團前往帛琉出席總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職典禮，並推動台帛在醫療、觀光及永續能源發展合作；我團是各團慶賀團中規模最大者，也深獲帛方的肯定及感謝；惠恕仁總統今年5月亦率團來台進行國是訪問期間，考察我國觀光、智慧醫療、永續環保及淨零碳排等產業，顯示帛國政府對相關領域的重視。

本次外交部邀請觀光、醫療及綠能等產業代表一同訪帛，除將與帛方共同檢視過去1年來雙方在「總合外交」 （Integrated Diplomacy）政策下合作推動榮邦計畫的進展，亦盼帶動台商赴帛進行更多的投資及合作，深化兩國經貿往來。

帛琉將於2026年主辦「太平洋島國論壇」（PIF）會議，台灣也將積極規劃以展覽、綠色運具、推動潔淨能源轉型等方式參與此一盛會，向世界展現台灣與友邦在新創科技、智慧醫療、數位韌性、永續發展等領域的合作成果，讓「台灣經驗、帛琉實現、世界看見」，因此外交部此次也邀請相關專家及業者參團考察。

外交部將在與帛國悠久堅實邦誼之良好基礎上與帛方攜手前進，運用總合外交政策及落實「榮邦計畫」，共同促進友邦強化經濟韌性，與台灣一同共榮共好。







原文出處：最新／林佳龍今起率團出訪帛琉 盼推動兩國醫療、觀光等領域合作

