最新／柯建銘震撼表態了！親口證實這一屆完畢後離開立法院

民進黨立院黨團總召柯建銘，自從「全台大罷免」結束後遭部分外界點名，要求其請辭總召一職，但在立法院本次會期仍續任；稍早獲得最新消息，柯建銘今（15）日出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔」成立茶會致詞時，突然喊出這一屆做完就要離開立法院，而他在活動後被堵訪問此事時，再度證實「這一屆完畢啦！」。

柯建銘今日在活動致詞中透露，自己做25年的總召，但這一屆做完就要離開立法院，此話一出受到媒體高度關注；等到活動結束，記者提問，剛在致詞中提到，施明德請他留在立法院，接下來2月1日還會繼續擔任總召，進一步完成施明德的理念？但柯建銘並未正面回應。

等到民視記者堵訪問「總召您剛剛有說要離開立法院？」，柯建銘則笑說「這一屆完畢啦！」，更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。





