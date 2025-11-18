最新／桃園華僑殺妻後自首 法院裁定收押

即時中心／潘柏廷報導

最新消息，桃園中壢一名64歲李姓緬甸華僑昨（17）日上午8時左右持鈍器及利器在住處殺害56歲羅姓妻子，事後向警方自首。檢方複訊認定李男涉犯殺人罪，今（18）日向法院聲押獲准。

桃園地檢署今日表示，昨日接獲桃園市政府警察局中壢分局通報，有一名64歲李姓男子殺害配偶案件，立即指派檢察官偵辦。

經檢察官率同法醫前往相驗及至現場勘查蒐證，並訊問李男及相關證人後，查得李男昨日上午8時許，在桃園市中壢區住處，殺害其配偶即56歲羅姓女被害人，而涉有《刑法》第271條第1項之殺人罪嫌，罪嫌重大，有逃亡及滅證及之虞，於昨日向法院聲請羈押，嗣於今日經法院裁定羈押。

對此，檢方強調，受理案件後即刻通知犯罪被害人保護協會桃園分會，由分會派員與家屬聯繫，並關懷家屬提供保護服務，爾後偵審程序亦會持續協助陪伴，落實犯罪被害人權益保障。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

