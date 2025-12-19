即時中心／顏一軒報導

北捷台北車站M7出口、中山商圈與誠品南西店，昨（19）日晚間驚傳恐怖攻擊，造成4死、5人輕重傷，27歲男子張文在行兇後畏罪墜樓不治；而57歲余男疑似在與警方對峙時英勇阻擋，送台大醫院後宣告死亡。對此，台北市長蔣萬安昨晚也親赴台大醫院探視，他並宣布，捷運站每日將動員70名警力，並向中央警政署請派85名維安警力。





蔣萬安指出，台北市昨晚發生一起不特定襲擊事件，他感到非常痛心，並嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為。

最新／桃園通緝犯隨機恐攻釀4死 蔣萬安：捷運站每天動員70名警力

蔣萬安昨晚受訪。（圖／北市府提供）

蔣萬安說，北市府第一時間即刻成立「1219臺北市緊急維安應變專案小組」，稍早已緊急召開跨局處會議，由我親自主持、彙整各局處資訊，明天一早也會再次召開會議，親自緊盯進度。

醫療救援部分，蔣萬安允諾，市府即刻給予全面的救助，他也親自前往台大、馬偕、新光醫院了解狀況、慰問家屬。針對傷亡民眾，並已要求社會局採一案一社工、專人陪同並啟動醫療綠色通道，給予受害者及家屬醫療、心理、法律、慰問、保險等各項協助。

為了保障市民安全、穩定社會秩序，蔣萬安說，他已即刻要求警察局及各單位，加強全市維安戒備及巡檢機制，提高台北市各車站、捷運站、商圈、人潮聚集處、各類大型活動的見警率。捷運站每日將動員70名警力，並向中央警政署請派85名維安警力。

他強調，「嫌犯在最後逮捕過程中畏罪跳樓死亡，我也要求警察局深入調查、釐清案情」。

蔣萬安說，他昨晚在台大醫院探視的其中一位民眾，案發時立即出手制止嫌犯，卻不幸受到攻擊、不治身亡。他的家屬告訴我，他平時就是一位仗義直言、富有正義感的人，我感到非常心痛、不捨與感動；另外，在中山站外有兩位傷者倒地，一位女性醫師即刻施救，為傷者爭取更多黃金搶救時間，「我想向這些熱心的民眾致上最高的敬意，感謝你們願意挺身而出」。







