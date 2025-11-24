最新／桃園龜山爆警匪追逐！警開5槍 當場逮到2毒蟲

即時中心／徐子為報導

桃園今（24）天上演一場警匪追逐戰！46歲許姓女子在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，被警方攔查不停，沿路危險駕駛並在途中二度衝撞警車，後來在龜山區綜藝路一段與長壽路口朝輪胎開槍制止逮人，車上搜出海洛因、安非他命、喪屍菸彈與K他命等多種毒品，量不多但種類多。警方開槍還在確認。

據了解，其中1名嫌犯被開槍手中彈，員警擦挫傷無大礙。

有網友也在社群平台Threads上指出，龜山剛剛發生警匪追逐，警方當場開了五槍。

桃園龜山今天上演一場警匪追逐戰，46歲許姓女子在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，被警方攔查不停，警方後開槍射輪胎制止逮人，車上搜出毒品。（圖／民視新聞）

