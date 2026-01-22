即時中心／顏一軒報導

今（22）日上午10時15分，高雄市大社區翠屏路一處正在興建佛堂的工地，突然竄出火舌，消防局獲報後立即派遣大量人力到場布水線灌救，所幸火勢已於35分鐘內撲滅，並未造成人員傷亡，初判是因施工不慎而釀禍。





今早10時15分，高雄市消防局獲報，翠屏路一處正在興建佛堂的工地傳出火警，現場於2、3樓燒雜物及廢棄物，隨後出動14車40人前往出水撲滅，並未有人傷亡或受困。

最新／正在蓋佛堂！高雄大社工地火警 超濃黑煙竄天畫面曝光

高雄大社工地火警，超濃黑煙竄天畫面曝光。（圖／民視新聞翻攝）

廣告 廣告













原文出處：最新／正在蓋佛堂！高雄大社工地火警 超濃黑煙竄天畫面曝光

更多民視新聞報導

新莊火警"滅火器超人" 協助撲滅 吸入過多乾粉送醫

士林公寓清晨惡火! 疑佛堂起火 3樓陷入火海

基隆消防小隊長殉職！第二次搜救揭「現場狀況」提醒同仁

