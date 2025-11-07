即時中心／顏一軒報導

最新消息！立法院今（7）日上午針對NCC委員被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威與羅慧雯進行人事同意權案記名投票，在藍白黨團已表態全面封殺後，稍早開票結果出爐，4人的同意票均為50張、不同意票60張，無效票0張，全數遭到否決。另，民眾黨不分區立委林憶君、民進黨立委范雲、國民黨南投縣立委游顥沒有領票，立法院長韓國瑜稍早已正式宣讀開票結果。





民眾黨團總召黃國昌在投票前所召開的記者會中聲稱，卓榮泰真正目的就是在等大惡罷，等民進黨過半控制國會，強硬通過NCC提名名單；這次審查四位被提名人，深刻理解卓榮泰的用心良苦，「因為全都不堪檢驗！」；而國民黨團書記長羅智強也說，將對4人投下「不同意票」。

對此，行政院發言人李慧芝表示，政院將就立法院於今年7月16日以及今日三讀修正條文之適用範圍、對象以及程序進行整體瞭解，並思考是否提出後續方案，使法定獨立機構能正常運作，以維護國人權益。

同時，政院強調，NCC為獨立機關，肩負促進通訊傳播健全發展等業務，包括有線電視系統的頻道上下架、衛廣頻道之申設換照等職權，皆需NCC能夠召開會議並正常運作才能行使；若立法院遲未審議NCC人事案，勢必影響民眾權益。

原文出處：最新／毫無意外！50：60 NCC四位被提名人全遭藍白否決

