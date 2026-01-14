即時中心／黃于庭報導

2026九合一大選將近，民進黨近期積極布局，嘉義縣昨（13）晚進行初選民調，3家民調公司須各自取得1200份問卷有效樣本，立委蔡易餘、議員黃榮利爭取出線。民進黨今（14）日邀請雙方代表到黨中央開封民調，稍早結果出爐，蔡易餘以64.8%勝出，成為本屆綠營嘉義縣長候選人。

民進黨2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，今日秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和2位候選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場兩位候選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。

發言人韓瑩表示，根據稍早10時30分開封結果，2位候選人之間民調領先的是蔡易餘，數字最高也是蔡易餘，相關提名作業會經由下禮拜選對會，經過中執會後提名通過，開封民調時由何博文及2位候選人代表都有全程陪同。

最新／民進黨嘉義縣長初選揭曉！蔡易餘將披綠袍投入選戰 民調結果出爐

民進黨嘉義縣長初選民調結果。 （圖／民進黨提供）

