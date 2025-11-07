最新／氣象署曝：鳳凰颱風預報路徑西修「不排除穿台」 下週全台要嚴防豪雨

即時中心／徐子為報導



鳳凰颱風最快今（7）晚增強為中度颱風、預計週日（9）將成強颱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，不排除鳳凰颱風從中南部登陸、並穿越台灣，最快下周一（10）發布海上颱風警報、11日發布陸上颱風警，下周三前各地都需嚴防大雨或豪雨。





曾昭誠說明，目前鳳凰颱風位於距台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今入夜後會增強成中颱，並持續往菲律賓前進，周日抵達菲時將成強颱，屆時暴風半徑會再擴大到320公里，預估下周一接近台灣時，暴風半徑及強度將減弱。



根據氣象署最新預報路徑，鳳凰颱風路徑往西修正，有機會從中南部登陸並穿越台灣，通過台灣後就可能減弱為低氣壓；預估最快下周一發布海警、下周二發布陸警。



針對未來1周天氣，曾昭誠指出，明天台灣各地大致為多雲到晴的好天氣，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨。



周日迎風面降雨機率增加，晚上東北季風增強；下周一受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機會，其他地區有會降雨，台東、恆春半島則會下大雨等級雨勢。



氣象署指出，下周三的颱風路徑變數仍大，但花東仍會有廣泛的陣雨及雷雨，且可能有大雨或局部豪雨，北部、宜蘭也有大雨，中南部有大雨或豪雨的機會，但仍要看下周一颱風北轉及距離。



若颱風13日如預期通過台灣，將減弱為低氣壓，屆時環境風場再轉為吹偏北風或東北風，北部、宜蘭有短暫陣雨，其他地區也有降雨，不過雨勢會變得較為趨緩。





