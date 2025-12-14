最新／江啟臣正式表態了！宣布參選台中市長 和楊瓊瓔爭取藍營提名

即時中心／徐子為報導



距離2026九合一地方大選投開票倒數不到一年，各黨派都開始布局。其中，台中市長方面，現任盧秀燕任滿2屆，民進黨已決定派在地立委何欣純，國民黨方面，立委楊瓊瓔先宣布參選，被外界評估參選可能性很高的立法院副院長江啟臣，今（14）晚在豐原表態，稱他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，他會全力以赴，繼續努力，定會全力爭取國民黨內提名，參選台中市長；此時此刻是他對台中承諾和願景的關鍵時刻。





台灣新世代關懷協會與立法院副院長江啟臣服務處今晚在豐原火車站西側廣場舉辦「2025 一啟耶誕 YA 音樂會」，江啟臣接受媒體採訪時，宣布爭取藍營提名，參選台中市長。



江啟臣說，台中就是他的家，他看著台中長大，台中也看著他長大，更希望未來台中是一座全世界閃耀的城市。他看到民眾對自己的期待，他不會讓大家失望，他會全力以赴，繼續努力。



他說，很多市民期待未來大台中，希望明年馬年駿馬奔騰，展現氣勢，繼續向前衝，奔向旗艦城，許台中能做為台灣的旗艦城，成為台灣的門面，亞洲的新核心，世界的新都心，這是所有台中人的期待，也是我們的光榮和驕傲。



媒體《聯合新聞網》報導，江啟臣表示，台中做為城市，不只是很多人家鄉和故鄉，更是他的故鄉，他在這裡長大，14年前回鄉服務，很感謝一路栽培、鼓勵和支持他的民眾，市民對他的期待許和期待，他責無旁貸，要對這座城市的未來發展提出願景，提出實際可做的政策和行動，此時此刻是他對台中承諾和願景的關鍵時刻。





