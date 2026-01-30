最新！《派遣女醫X》米倉涼子涉毒獲不起訴處分

米倉涼子出道多年，坐穩電視劇女王寶座。取自米倉涼子IG



《派遣女醫X》知名女星米倉涼子日前驚爆涉毒，50歲的她因涉嫌《麻藥取締法》（類似台灣的毒品危害防制條例）被函送檢方偵辦。30日最新消息，TBS電視台報導，東京地檢決定不會向米倉涼子採取法律行動。也代表不會起訴米倉涼子。

《派遣女醫X》自2012年開播，米倉涼子在片中詮釋醫術精湛的外科女醫「大門未知子」，一句「我，絕不失敗！」成為經典台詞。

米倉涼子涉毒事件，最先是《週刊文春》在去（2025）年8月間報導，在6月接獲線報爆料，日本厚生勞動省的「關東信越厚生局」毒品取締名單上，有大牌女星米倉涼子的名字。8月20日當天，執法人員突擊搜查米倉涼子的東京住家，找到多項違禁品，包括藥物和器具。

消息曝光後，米倉涼子的形象大跌，後來，她的尿液檢測皆呈陰性，被相關單位認定沒有吸毒。有日媒表示，米倉涼子在調查過程中，態度相當配合、主動，心情也非常冷靜，懷疑她是被人設局。

對於整起事件，米倉涼子在去(2025)年底曾經打破沉默，發聲明證實「曾有調查單位進入住家進行調查」，但已暫告一段落。至於選擇噤聲原因，她稱自己與律師討論，考量配合調查，自己才沒有對外說明。

