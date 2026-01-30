最新》海鯤號下潛畫面首度曝光 卓榮泰酸在野黨：我們就是浮上來了

國造潛艦海鯤號下潛晝面曝光，台船表示，持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。（圖片來源／台船）

國造潛艦海鯤號今（30）日下潛晝面首度曝光，台船表示，繼昨日完成「首次下潛」後，持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。

行政院長卓榮泰前往高雄出席航太產業座談會時表示：，「海鯤號經過長時間國艦國造程序後，已經如在野黨立法委員所說的沉下去又浮上來了，我們就是浮上來了」。

卓榮泰強調，未來也會經過更精密作業，持續進行檢測與試驗，至少在水密性與平衡穩定性部分昨天已得到初步成果。

海鯤號繼昨日完成首次「潛航下潛」里程碑，今日再度進行潛航測試。（圖片來源／台船）

逐次執行表定操作深度，確保達到作戰性能

台船指出，未來將續依測試程序書，循序漸進逐次執行各表定操作深度的艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能，以及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

軍事專家紀東昀受訪時稱，目前看起來海鯤號在6月交艦的目標相當樂觀，除了昨天已測試過的聲納系統、動力系統，以及水中計程儀等測試外，潛艦最重要的就是匿蹤。

紀東昀並表示，也就是在海底要安靜無聲；因此包括船殼在水底是否會產生聲音，以及艦體的反應等都是重要測試項目。

(原始連結)





