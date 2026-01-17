最新／涉幫中國買通現役軍人 《中天》主播林宸佑晚間被押往看守所囚車畫面曝光

即時中心／徐子為報導



高雄橋頭地檢署昨（16）日指揮高雄市調處，前往《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，法院稍早裁定收押禁見。今晚20時45分許，林宸佑等6人從橋頭地檢署坐上囚車被押往看守所收押的畫面曝光了。





橋檢表示，記者林男涉嫌提供數千元至數萬元不等之金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，經檢察官訊畢，聲請羈押林宸佑及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定，全部羈押禁見。



今晚8時許，林宸佑與其他5名遭押涉案人一起坐上囚車，押往看守所收押。還有3名涉案人請回，另還有1名涉案人仍未到案。



媒體《中央社》引述檢方說法，林宸佑案是先前海軍陸戰隊陳姓中士拍攝五星旗投共影片案後，經追查溯源，這次是「第4波調查行動」，估計已有10多名軍人遭收押。不過前案起訴的陳姓中士拿的高額報酬不是由林宸佑提供，檢方也在陳姓中士案後陸續查獲其他違反國安法案件。



據了解，檢調昨日是在林的租屋處外守株待兔，待他返家之後，便直接將人帶入屋內執行搜索，隨後將人帶回高雄；初步掌握，除林宸佑外，涉入本案的有3位民間人士、2位軍方人士，總共6人。



媒體《鏡周刊》報導，本案一開始是檢調鎖定一名陳姓海陸中士，他為20萬元而手持五星旗拍攝投敵影片，日前依涉犯國家安全法等案起訴。檢調向上追查，竟發現幕後黑手竟與林宸佑有關。





