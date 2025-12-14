最新／涉案人落網！沈伯洋帶愛女散步遭「強光突襲」 警：全案已移送北檢

即時中心／顏一軒報導

不分區綠委沈伯洋12月7日帶著女兒前往國家音樂廳欣賞演出，結束後父女倆準備散步去騎腳踏車，孰料突然遇到一名陌生男子持強光照射，還質疑他「為什麼做網軍？」沈伯洋事後不滿興訟，對此，台北市中正一警分局今（14）日證實，經警方調閱附近監視器後發現林姓男子疑似涉案，已於前（12）日傳喚到案，詢後將全案移送北檢進一步偵辦。





中正一警分局指出，警方12月8日下午受理沈伯洋提出之妨害自由等告訴，並於翌（9）日報請北檢指揮偵辦；同時調閱國家音樂廳周遭監視器，發現林姓犯嫌涉有嫌疑，林嫌於12日到案，全案詢問完畢後，已移送北檢偵辦。

警方呼籲，對於任何涉及人身安全、妨害自由或名譽之案件，均秉持依法查辦處理之態度，也呼籲民眾應理性表達意見，避免觸法。





