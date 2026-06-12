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即時中心／陳奕劭報導

花蓮縣政府推動的免費營養午餐疑爆發弊案，檢調懷疑4年前的招標案涉嫌圖利特定廠商，在昨（11）日以嫌疑人身分將花蓮縣副縣長顏新章帶到調查站約談，辦公室等處也遭到搜索，並於深夜11時45分移送花蓮地檢署複訊，經過1個多小時的複訊後，於今（12）日凌晨1點諭知以100萬元交保。花蓮縣政府回應，相關案情仍待司法查明，呼籲外界尊重偵查不公開原則，縣府配合司法機關調查，釐清事實真相。









顏新章涉花蓮免費午餐案

據指出，花蓮縣營養午餐採購標案年度經費總額高達新台幣2億7千萬元，在2023年首次招標時共有7家廠商投標，其中一家廠商因不符「五年優良條款」規定，被取消投標資格。

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但後續花縣教育處取消原招標作業，在第二次重新公告時，刪除「5年優良條款」等重要門檻，並於3天後重新公告招標，使該廠商得以重新投標並得標，外界也檢舉此案疑似涉及圖利。

檢調在上（5）月已兵分多路搜索縣府教育處等地並約談承辦人、廠商及相關民代議員，訊後前教育處盧姓科長以20萬元交保，國民黨議員吳東昇及卓姓、廖姓、卓姓廠商皆30萬元交保。昨日檢調再對多處發動搜索，並將副縣長顏新章及代理秘書長饒忠帶回至調查站訊問。

昨晚10時5分，饒忠移送花蓮地檢署複訊後被請回。顏新章則歷經超過15小時問訊，深夜11時45分移送地檢署，在面對媒體詢問時露出微笑、不發一語；經檢察官1個多小時複訊後，今凌晨諭知以100萬元交保。

最新／涉營養午餐弊案！花蓮副縣長顏新章百萬交保 縣府回應了

花蓮縣副縣長顏新章則歷經超過15小時問訊，深夜11時45分移送地檢署，在面對媒體詢問時露出微笑、不發一語。（圖／民視新聞）

花蓮縣政府回應案情

關於花蓮縣政府顏副縣長營養午餐案交保一事，花蓮縣政府表示，本案目前為司法偵辦程序，相關案情仍待司法查明，同時也呼籲外界尊重偵查不公開原則，避免在事實尚未釐清前進行過度揣測。縣府一向秉持依法行政原則，對任何涉及公共事務之疑義，皆以公開、負責態度面對，並全力配合司法機關調查，釐清事實真相。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

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