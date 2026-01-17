即時中心／顏一軒報導

高雄橋頭地檢署昨（16）日指揮高雄市調處，前往《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪將他帶回，橋院今（17）日證實，同案包含林宸佑在內共6人，全數羈押禁見。





橋檢表示，本署陳竹君主任檢察官、周韋志檢察官指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處、國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部高雄憲兵隊，偵辦現退役軍人違反《國安法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密等案件，於今年1月16日執行搜索某電視台記者1人及現退役軍人9人。

最新／涉犯《國安法》！林宸佑等6人遭羈押禁見 橋檢發聲了

橋頭地方法院法警室收案告示。（圖／民視新聞）

檢方訊畢認林宸佑涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等之金額予現役軍人，再由現役軍人交付軍事上有關之資料予中國籍人士，經周韋志檢察官訊畢，聲押林宸佑與現退役軍人5人，經橋院裁定全數羈押禁見。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

