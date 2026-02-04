即時中心／徐子為報導

民進黨籍台北市議員陳怡君因涉詐領助理費、收賄，一審判決今（1）天出爐，依貪污等罪，判處她有罪，處7年10月徒刑，褫奪公權5年。民進黨廉政會於今（4）日處理此案，裁處出爐，將對陳怡君進行停權2年6個月。

今晚間，陳怡君出席廉政會說明，會前陳怡君表示，其實今天是要用誠意來說服廉政會，「大家看我的臉就知道，我就是長得民進黨的臉，從過去到現在，我都是民進黨的寶寶，所以我也希望民進黨不要放手。自從我18歲以來，一直都是民進黨人，幫助民進黨輔選，我心裡面的情感跟態度都是，我陳怡君永遠都是民進黨的寶寶」。

陳怡君感性表示，「非常感謝民進黨過去的栽培。今天不管怎麼樣，陳怡君這一票 陳怡君的支持者也都是民進黨的支持者。基於情感我永遠會支持民進黨，我想這是不會去違背的」。

至於若被停權，會不會脫黨參選？陳怡君不鬆口「這四個字我不敢講，就算黨沒有提名我，我的支持者依舊支持我，因為陳怡君沒有分政黨，『脫黨參選』4個字，我不想從我口中說出，我的情感一直都屬於民進黨的，所以我想我會繼續努力」。

回顧整起案情，士檢調查，陳怡君在擔任13、14屆台北市議員期間，涉嫌在聘書上偽造簽名等模式，詐領助理費384萬8,568元，並透過多次轉帳後挪為己用，且以現金領出，藉機製造金流斷點。此外，檢方也查出，陳怡君還以建商顧問費的名目收賄70萬5,894元，隨後施壓北市府特定局處，因此另案起訴她與陳的議會辦公室主任張惠霖。



檢方去年6月3日偵查終結全案，依涉犯《貪污治罪條例》之利「用職務上機會詐取財物」等罪名，起訴陳怡君等7人，並將全案移審至士林地院；士林地院今日下午3時一審宣判，判處陳怡君7年10個月有期徒刑，褫奪公權5年，全案仍可上訴。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：最新／涉詐領助理費一審有罪！陳怡君遭民進黨廉政會「停權2.5年」

