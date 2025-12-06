民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

最新消息！今（6）日上午8時許，新北市淡水區發生一起嚴重車禍。一名37歲黃姓駕駛開著拖板車行經淡金路二段215號、往三芝方向行駛時，不明原因失控自撞安全島，隨後又衝入對向車道，過程中還剷飛路燈，並波及1輛汽車與1台機車，造成黃男受傷昏迷送醫，詳細事故原因正由警方進一步釐清中。





淡水警分局說明，今早8時10分，黃姓駕駛開著拖板車駛經淡金路2段215號，朝三芝方向移動時，不明原因自撞安全島，隨後衝至對向車道，造成拖板車司機受傷送醫。

淡水再傳嚴重車禍，拖板車失控自撞安全島「駕駛昏迷送醫」。（圖／民視新聞翻攝）

警方獲報後，立即派遣7名警力前往事故現場，現場佔用往台北方向2車道，另通知大型拖吊車前往現場拖吊，並依交通事故處理相關流程處置。

淡水清潔隊於9時5分到場清除現場碎片，另拖吊工程車從台北趕赴現場排除，目前正在釐清確切的肇事原因中。

這也是繼昨（5）日上午10時許，捷運紅樹林站前發生預拌混凝土車撞上前方轎車的事故後，淡水再傳交通事故。





原文出處：最新／淡水再傳車禍！拖板車失控自撞安全島「駕駛昏迷送醫」

