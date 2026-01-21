最新／淡水女子墜樓！倒臥路邊無生命跡象 送醫搶救中

即時中心／廖予瑄報導

今（21）日下午4時39分許，新北市淡水區淡金路傳出巨響，一名年約30歲的女子不明原因自高處墜落到地面，路過民眾發現並報警時，女子已經失去呼吸心跳；後續救護人員也緊急將她送往淡水馬偕醫院急救，目前尚未脫離險境，目前現場已拉起封鎖線，並調閱監視器，以釐清案發經過。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

