即時中心／廖予瑄報導

無照騎士別再害人了！今（15）早新北市淡水區淡金路上發生一起嚴重車禍，一名43歲郭姓男子上午10時許騎機車，從外側車道準備右轉到路邊時，與後方一名54歲吳姓女騎士發生碰撞。車禍導致郭男受傷，吳女頭部受創，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後宣告不治。警方獲報到場後發現，郭沒有酒駕，但是無照駕駛，因此全案依規定製單舉發，並依涉嫌過失致死罪嫌移送士林地檢偵辦。

據了解，一名郭姓男騎士今日上午10時52分沿淡金路的外側車道，往台北方向行駛；沒想到，當他準備右轉到路邊時，卻沒注意到後方車況，不慎與後方的吳姓女騎士發生碰撞。郭男因此四肢擦挫傷，而吳女則是頭部受重創，當場失去生命跡象；警消獲報到場，也立即將吳送醫搶救，但她仍在中午12時許被宣告不治。

廣告 廣告

據了解，吳女為北市某醫院的護理師，車禍當時，她在前往上班的途中，卻意外碰上死劫。家屬接獲噩耗也趕往醫院處理中。

警方表示，郭男沒有酒駕情形，但他也沒有駕照，全案除了依規定製單舉發之外，警詢後依涉嫌過失致死罪嫌，將郭移送士林地檢偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／淡水無照男騎士「鬼切」路邊 後方護理師撞上「頭部重創」不治

更多民視新聞報導

最新／中台科技大學旁死亡車禍！20歲重機騎士自撞噴飛 「頭部重創」送醫不治

有事嗎？岩崎茂任台灣政務顧問 中共竟稱「勾連台獨勢力」宣布反制

基隆毒駕暴衝車禍！波及多輛汽機車 女子走路遭撞致死

