即時中心／潘柏廷報導

香港人丁小琥涉嫌假藉商務活動或觀光名義來台為中國發展共諜組織，竟有6名軍人被吸收；高檢署今（18）日依《國家安全法》等罪嫌起訴丁小琥等7人，連人帶卷一併移送高院審理是否接續羈押。高院召開接押庭後，合議庭裁定丁小琥等6人羈押禁見，僅楊千慧羈押免禁見。





高院今日表示，合議庭經訊問被告丁小琥等7人後，認其等涉犯為中國發展組織、收集交付國家機密等罪，犯罪嫌疑均屬重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由足認有逃亡之虞，且有事實足認被告丁小琥、王文豪、譚俊明、呂芳契、邱翰林、楊博智有串供之虞，非予羈押顯難進行審判程序，便裁定其6人均羈押禁見。

另，被告楊千慧依卷證資料顯示已無串供之虞，惟仍有羈押必要，故裁定其羈押（未禁見）。本次裁定仍可抗告。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：最新／港男來台吸收6軍人 7共諜起訴全部接續收押！僅「她」免禁見

