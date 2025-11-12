最新／無懼中國揚言追緝！沈伯洋現身德國國會 以台灣立委身分出席為自由民主作證

即時中心／徐子為報導

中國公安稱民進黨立委沈伯洋是「台獨頑固份子」，更嗆聲說要全球通緝；總統賴清德對立法院長韓國瑜喊話應跨黨派聲援沈，韓竟冷回「自己生病要別人吃藥」。沈伯洋稍早發出影片，表示自己現在在德國國會門口，即將以台灣立法委員的身份，為自由、為民主來作證。

沈伯洋公布一支自錄影片，表示他知道中國現在對我準備展開追緝，一直說我不能夠出國，出國就會被逮捕。但他就在德國的國會的門口，現在即將以臺灣立法委員的身份進去作證,為自由,為民主來作證。



沈伯洋說，中國一直以來想要用恐嚇的方式，想要讓台灣人沉默，但作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮，今天在這，最主要的不只是在捍衛我們國家的民主而已，是為全世界的自由、民主而戰，接下來進去後，要讓他們知道，也要讓中國知道「This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down」。

