最新／無懼中國揚言追緝！沈伯洋現身德國國會 以台灣立委身分出席為自由民主作證
即時中心／徐子為報導
中國公安稱民進黨立委沈伯洋是「台獨頑固份子」，更嗆聲說要全球通緝；總統賴清德對立法院長韓國瑜喊話應跨黨派聲援沈，韓竟冷回「自己生病要別人吃藥」。沈伯洋稍早發出影片，表示自己現在在德國國會門口，即將以台灣立法委員的身份，為自由、為民主來作證。
沈伯洋公布一支自錄影片，表示他知道中國現在對我準備展開追緝，一直說我不能夠出國，出國就會被逮捕。但他就在德國的國會的門口，現在即將以臺灣立法委員的身份進去作證,為自由,為民主來作證。
沈伯洋說，中國一直以來想要用恐嚇的方式，想要讓台灣人沉默，但作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為這樣而退縮，今天在這，最主要的不只是在捍衛我們國家的民主而已，是為全世界的自由、民主而戰，接下來進去後，要讓他們知道，也要讓中國知道「This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down」。
原文出處：最新／無懼中國揚言追緝！沈伯洋現身德國國會 以台灣立委身分出席為自由民主作證
更多民視新聞報導
不挺沈伯洋！韓國瑜竟嗆總統「生病要別人吃藥」 民進黨憤怒回擊
賴喊話韓「聲援沈伯洋」 鍾佳濱：中共跨境鎮壓並非台灣才會面對
不挺沈伯洋還嗆總統「生病要別人吃藥」！吳思瑤不忍了狂轟韓國瑜
其他人也在看
中共揚言抓沈伯洋！李明哲曝背後盤算：朝野不團結將淪「國際笑柄」
民進黨立委沈伯洋遭中國列為「台獨頑固份子」、涉嫌分裂國家立案調查，央視還宣稱要展開全球抓捕及跨境司法合作。曾遭中國關押5年的台灣人權工作者李明哲接受《太報》訪問時激動表示，若國會藍白無法一致決議聲援沈伯洋，將會是一件很丟臉的事，外界看來「你們國家都不保護自己國民了，為什麼國際要聲援你們？這會貽笑大方、成為國際的笑柄。」太報 ・ 1 天前
中共跨境鎮壓沈伯洋 邱垂正批：這是對全體台灣人民的集體脅迫！
[Newtalk新聞] 中國重慶市公安局以「涉嫌分裂國家」為由，對民進黨立委沈伯洋立案調查，並透過官媒放話「全球通緝」，引發社會譁然。陸委會主委邱垂正今（12）日嚴正回應指出，這不是針對個人，而是針對所有台灣人民的集體脅迫與跨境鎮壓行為，呼籲國人團結一致，以韌性與決心反制中共威脅。 邱垂正強調，中共此舉是「以鎮壓示威、以恫嚇分化」的典型操作，意圖製造恐懼與對立。「這是對全體台灣民眾的心理戰，目的是要削弱我們的團結與信心。」他呼籲社會將挑戰化為守護台灣的力量，讓台灣更加堅韌。 他指出，中共對台灣「沒有任何管轄權與拘束力」，政府會全力保護每一位國人的人身安全。「請大家放心，我們會保護我們的國人，中國對台灣沒有任何法律效力。」邱垂正並提醒，國人在赴中國、香港及澳門時，應審慎評估風險，避免非必要旅行。 邱垂正進一步表示，針對中共針對性的「精準打擊」，包括國軍、公務人員、政務官及民選代表，國人應給予最大支持與保障。他強調，唯有社會團結、互相守護，才能讓中共的恫嚇與分化失效。 最後他指出，台灣面對中共的跨境鎮壓行為，不僅會持續譴責，亦將向國際社會說明並爭取支持，「這是全球反對跨境鎮壓的重要案例，台新頭殼 ・ 21 小時前
遭中國警告「出國就被逮」 沈伯洋現身德國國會：勇敢的台灣人不會退縮
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球紅色通緝令，而沈伯洋受邀至德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，對此他在社群發布影片，表示自己目前人已經在德國國會門口，將以台灣立法委員身份在德國國會作證，說自己作為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就退縮，「我們是為全世界的自由民主而戰」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
俄軍入侵近4年 貪腐醜聞與司法風暴考驗澤倫斯基
（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯入侵近4年的時刻，一宗重大貪腐醜聞以及愈來愈多針對烏克蘭總統府人士利用司法系統恐嚇與壓制批評者的指控，震撼了基輔，對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）構成重大考驗。中央社 ・ 9 小時前
俄軍擴大前線攻勢 占領烏克蘭南部札波羅熱3聚落
（中央社基輔12日綜合外電報導）烏克蘭最高軍事指揮官今天表示，俄羅斯軍隊已攻下南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的三個聚落。俄軍持續擴大對烏克蘭領土的進攻行動。中央社 ・ 9 小時前
沈伯洋遭嗆全球通緝犯 吳沛憶反嗆：伯洋很勇敢！中國才是造謠惡霸
中國公安稱民進黨立委沈伯洋是「台獨頑固份子」，更嗆聲說要全球通緝；總統賴清德喊話要求立法院長韓國瑜跨黨派伸援沈伯洋，但韓國瑜冷回「自己生病要別人吃藥」，令外界相當傻眼。對此，民進黨立委吳沛憶今（12）日下午不忍了，在臉書上率先伸援沈伯洋，大讚他從不畏懼抵抗中國、批評中國，更直言「製造問題的無疑是中國」，也嘆台灣有些人只會附和中國，當恐嚇、造謠的共犯。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
外交龍燮鬥1／一份名單生嫌隙 揭國安外交部過招三部曲
回顧龍燮首度過招，是在賴政府上任之初。本刊掌握，當時由外交部長轉任國安會祕書長的吳釗燮，曾交接一份人事名單，從次長到駐外大使等職位，都有推薦人選，不過，林佳龍決定接外長後，就積極拜會國內的外交圈前輩，包括卸下公職身分的前國安會祕書長李大維，李也不吝與林佳龍分享各種用人經驗，最後外交部新的人事任用與吳的推薦多有出入，讓吳大為不滿，龍燮因此種下嫌隙。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民視 ・ 23 小時前
蕭美琴進歐洲議會演說！林佳龍親曝「遇到很多變數」：感謝歐盟協助
副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉辦的年會，以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，為台灣外交做出重大突破。對此，外交部長林佳龍今（11）日表示，對於中共可能的打壓都有做好沙盤推演跟準備因應策略，期間遇到很多變數但都一一克服了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴清德籲韓國瑜聲援沈伯洋 陸委會：應齊聲譴責中共跨境鎮壓
中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，揚言透過國際刑警組織，展開全球抓捕。總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援，共同維護國會尊嚴與言論自由。對此，陸委會主委邱垂正今日在立院受訪表示，朝野應團結一心，不僅要齊聲譴責中共的跨境鎮壓，也要堅定反鎮壓、反併吞、反侵吞的決心。自由時報 ・ 21 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！學者讚「賴政府外交勝仗」：中國擋不了只好認了
副總統蕭美琴前往於歐洲議會舉辦之IPAC年會演說，旅美教授翁達瑞今（11）日說，他不認為是政府保密成功，而是中國「阻擋不了，只好認了」，以及政府的巧妙安排所導致，且荷蘭與比利時願意給方便，也歸功於蕭美琴在華府建立的人脈。謝志偉與吳志中兩位大使也著力不少。他也直言，「藍營的氣急敗壞，更肯定賴政府打了一場外交勝仗！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馬太鞍溪再度溢流湧入明利村 村民哀嘆:牆壁都沒了
生活中心／葉為襄 郭文海 趙永博 花蓮報導鳳凰颱風雨勢驚人，花蓮馬太鞍溪再度溢流，滾滾洪流夾帶大量砂石沿著大排，直接灌進萬榮鄉明利村民宅內，從10號傍晚到現在，整整兩夜，洪水一波接一波，根本沒有消退，對外道路淹沒，明利部落幾乎成了孤島，好在部落居民已經提早撤離安置。民視 ・ 13 小時前
赴國民黨拜會鄭麗文 谷立言：邀請她未來適當時機訪問華府
即時中心／顏一軒報導國民黨主席鄭麗文今（12）日主持上任後首次中常會後，AIT處長谷立言（Raymond Greene）特別親赴國民黨中央黨部拜會鄭麗文，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，閉門會談約1小時，氣氛十分良好融洽；外傳外傳本次AIT的主要目的，是要了解國民黨對於國防預算的態度與立場。民視 ・ 9 小時前
路透：通用汽車要求零件供應商 撤出中國供應鏈
（中央社底特律12日綜合外電報導）路透社獨家報導，4名消息人士透露，美國通用汽車公司（General Motors）已指示數千家供應商，要求在供應鏈裡排除中國零件。中央社 ・ 5 小時前
AIT：谷立言與鄭麗文會面 重申美國反對片面改變現狀
（中央社記者楊堯茹台北12日電）美國在台協會（AIT）處長谷立言今天與國民黨主席鄭麗文會面。AIT發言人表示，谷立言在會中強調美國致力維持兩岸和平，並支持兩岸對話、反對任何片面改變現狀的舉措。中央社 ・ 9 小時前
遭中共全球通緝！ 沈伯洋親上火線回應了
遭中共全球通緝！ 沈伯洋親上火線回應了EBC東森新聞 ・ 17 小時前
定穎投控上沖下洗，大戶買盤力道增加，股價上看140元
PCB族群再度引來資金青睞，富喬、台玻、金像電等奔上漲停，定穎投控就好像坐雲宵飛車，上沖下洗，開盤拉高後半個小時，重摔跌停，盤中急拉，越過開盤最高的114元，盤中最高來到119元，到底怎一回事，還可以進場嗎?理財周刊 ・ 18 小時前
沈伯洋怎全球抓捕？對台集體脅迫？陸國台辦回應了
對岸揚言要「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，引發兩岸緊張。陸委會主委邱垂正12日在立法院受訪時指出，這是典型的跨國、跨境鎮壓，針對所有台灣民眾的集體脅迫，意圖威嚇分化台灣。大陸國台辦發言人陳斌華則反駁，相關行動僅針對「極少數台獨頑固分子」，不涉及廣大台灣同胞。中天新聞網 ・ 18 小時前
沈伯洋被中國通緝卻被奚落 作家籲台派：沒時間網內互打
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出全球紅色通緝令。作家顏擇雅發現，不少帳號因此事件開始奚落沈伯洋，籲台派別網內互打，不然只會讓中國高興。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
香港繽紛冬日巡禮開跑 限定光影秀、聖誕市集必拍必逛
當冬意漸濃，香港正準備迎接1年中最夢幻的時刻。從2025年11月14日至2026年1月4日，整座城市將化身為閃耀奪目的「冬日樂園」，展開為期近2個月的「香港繽紛冬日巡禮」。璀璨燈光、巨型聖誕樹、沉浸式光影秀、浪漫長廊與跨年煙火交織出濃厚的節慶氛圍，讓旅人徜徉於童話般的夢幻場景中，體驗最迷人的冬季假期。中時新聞網 ・ 8 小時前