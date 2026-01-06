即時中心／林韋慈報導

總統賴清德今（2026）年元旦談話中，譴責藍白立委，迄今不審總預算，讓1.25兆國防特別預算卡關，更痛批藍白正事不做，反而要彈劾他。立法院程序委員會今（6）日元旦後首度開會，仍在藍白立委人數優勢下，將總預算案與攸關國防特別預算的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案暫緩列案。這是藍白第6度封殺國防預算。

今（6）日民進黨立院黨團總召柯建銘也到場坐鎮，會前也曾與國民黨團書記長羅智強互相致意，但仍無法讓總預算、國防預算付委審查。

廣告 廣告

原文出處：最新／無視柯建銘盯場！藍白第6度封殺國防特別預算

更多民視新聞報導

藍白惡擋總預算「TPASS」3月恐斷炊 陳其邁籲高抬貴手：以蒼生為念

台南消防局無人機新裝置！落水也能浮起

應曉薇留言喊「提告應佳妤」！網傻了：媽媽敵我不分

