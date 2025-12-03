最新／爆有染高志綱！林倪安「首發文」4字洩真實心境

娛樂中心／李汶臻報導

自稱「一個喜歡棒球不紅藝人」的網紅林倪安，日前遭控疑似是中職統一獅已婚棒球教練高志綱的婚外戀對象。後續更有不少黑料連環爆，有人發現有匿名網友在社群爆料，林倪安疑似不僅與高志綱有染，私底下更與眾多球員有一腿，她被控「各隊都有1到4人不等，有發生過關係，曖昧的更不計少數」。對於捲入婚外情醜聞，林倪安今（3日）晚間透過社群公布最新動態，宣布原訂於6日晚間舉行的實名制「生日會活動」有臨時異動。此外，貼文中「這4字」也透露倪安近期的心境狀態。

最新貼文全如如下：

各位愛戴及支持倪安的朋友晚上好

僅代表倪安傳達

今年度生日會將有異動近期倪安身心俱疲

但是仍努力完成工作及努力生活

沒有人需要這樣被對待以及被抹黑攻擊

請有參加生日會的粉絲朋友今明注意電子郵件信箱，將會傳達權益內容給您

以上！禾司國際

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／林倪安「爆有染高志綱」首發文！捲不倫戀風波「這4字」真實心境全洩

