最新／狂飆畫面曝！桃園毒駕男撞死2路人 重傷搶救不治

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／連國程、許雯絜報導

桃園市經國路與天祥三街口昨（11）日晚間發生毒駕死亡車禍，一名張姓男駕駛涉嫌吸食安非他命後駕車上路，由於行駛搖擺不定，巡邏員警欲上前盤查，沒想到張男拒捕加速狂駛，撞死兩名無辜的路人後，自己也受重傷，經搶救後仍回天乏術。桃園市警方今（12）日上午表示，張男有毒品前科，昨日與警方在市區一路追逐3公里，危險行徑造成3人死亡，昨晚的追逐畫面也曝光。

警方表示，昨晚巡邏員警發現一輛自小客車在行駛間明顯搖擺不定，懷疑有危險駕駛的情形，依法要求張男停車受檢，但他拒絕配合，而且高速逃逸。沿途也多次的闖越紅燈、蛇行危險駕駛，過程當中失控衝撞兩名無辜路人，造成重傷，經送醫急救之後仍不治。張嫌也受重傷，經搶救後於今日凌晨宣告不治。

廣告 廣告

張嫌經過抽取尿液檢驗，呈現安非他命陽性反應，警方也在他車上查獲安非他命及吸食器，全案已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，對於這起案件造成兩名無辜民眾不幸喪生，警方深感痛心與遺憾，並且向死者的家屬表達最深切的哀悼跟慰問，將全力配合檢察官調查。

警方證實近期毒駕事件比往年增加，如同不定時移動炸彈，警方宣示，未來將向上溯源、向下刨根，全力掃蕩販毒集團。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：快新聞／狂飆畫面曝！桃園毒駕男撞死2路人 重傷搶救不治

更多民視新聞報導

花蓮營養午餐驚爆弊案！副縣長顏新章百萬交保 張峻籲徐榛蔚說清楚

彰化毒駕男撞傷員警！法院重開庭「裁定羈押」

「3縣市」大雨特報！大雷雨狂轟2地

