即時中心／林韋慈報導

最新消息！叱吒中部政壇多年的台中市前議長張宏年，驚傳過世訊息，他的兒子、市議員張彥彤向警方報案稱，當時準備叫父親起床吃早餐，卻怎麼樣也叫不醒，觸摸父親身體發現冰冷，已經沒有生命跡象，明顯死亡。張宏年前幾年因為服用盛唐中醫含有鉛丹的硃砂中藥，身體就開始不如以往，多年來臥病在床都未出現在公開場合。

張宏年出身台中在地政治望族，其父親張啟仲曾是台中市地方派系「張派」的領袖。在家族勢力的深厚基礎上，擔任議員期間，張宏年長期深耕，最終成功問鼎議長寶座，成為當時台中政壇中「喊水會結凍」的人物之一。



2020年7月底，張宏年因長期自費服用盛唐中醫診所院長呂世明所開立的含硃砂中藥粉，鉛、汞濃度超標，導致嚴重鉛中毒而住院，腦部受損約4成，其母親、老婆、兒子張彥彤、女兒服用呂世明開立的中藥粉，也都有不同程度的鉛中毒。

原文出處：最新／疑鉛中毒腦損 前台中市議長張宏年病逝享壽73歲

