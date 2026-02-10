即時中心／顏一軒報導

國民黨、民眾黨已在立法院十度阻擋8年共1.25兆國防特別預算付委。對此，總統賴清德明（11）日10時將在總統府大禮堂舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，屆時會他將親上火線發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將等人也會陪同出席。





賴總統談話後將接續進行簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，完整說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維。

廣告 廣告

最新／直球對決！藍白十度封殺1.25兆國防預算 賴清德明早親上火線說明

總統賴清德。（資料照／取自Flickr；作者總統府）

陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將也會到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持；相關內容將同步於總統及總統府官方YouTube與社群平台直播，藉由公開說明與即時互動，強化社會對國防政策的理解與信任。

府方人士指出，賴總統於去（2025）年11月即召開記者會提出「8年1.25兆元國防特別預算」構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍卡關於立法院；在野黨以「軍方不重視基層薪資、預算通過不肯無法執行」為藉口強力杯葛，相關指控雖非事實，卻已在國內與國際引發不必要的曲解與討論。

府方人士表示，放眼區域情勢，日本、南韓今年的國防預算突破一兆多並創歷史新高，以因應鄰近威權國家意圖侵擾的現實壓力；相較之下台灣8年1.25兆的國防特別預算，以台灣經濟表現而言，不僅有能力承擔相應的國防投資，更有迫切的國家安全需求。

府方人士強調，透過此次記者會，將再度強調國防特別預算的急迫性與重要性，並向國人清楚說明其對有效建軍、形成實質嚇阻的重要性，同時澄清近期不實造謠，呼籲朝野共同以國家安全為重，期盼共同支持國防特別條例與國防特別預算都能盡速完成審議通過。





原文出處：最新／直球對決！藍白十度封殺1.25兆國防預算 賴清德明早親上火線說明

更多民視新聞報導

高金素梅疑募中國製快篩！他曝暗黑真相：很多人完蛋

美製車「零關稅」真的要來了？經濟部今找車商「喝咖啡」

病患家屬領錢付醫藥費…行員狠拒冷回「變遺產就能領」 合庫發聲致歉了

