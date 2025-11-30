最新／砍傷「夜店大亨」夏天倫 嫌犯抓到了

即時中心／廖予瑄報導

台北市信義區多間知名夜店品牌的創始人之一，素有「夜店大亨」之稱的夏天倫，今（30）日下午6時16分在北市松山區民生東路三段一處大樓突然被砍。據了解，當時夏與女友在地下1樓停車場遭2名男子持利器襲擊，並造成他的左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹，女友眼部腫脹。警方獲報後，也立即將2人送往馬偕醫院醫治，並且在調閱監視器後，逮捕其中一名犯案男子，目前正在釐清犯案動機與事發經過。

據了解，當時夏天倫與女友去打高爾夫球，結束後，2人前往地下1樓停車場牽車。沒想到，竟突然衝出2名男子，持利器朝他們攻擊，並且立刻開溜；造成他的左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹，女友眼部腫脹。警方獲報到場後，立刻將受傷的2人送往馬偕醫院治療。

快新聞／「夜店大亨」夏天倫在停車場遭砍傷！親吐：恐與「這人」有關

夏天倫在停車場遭砍傷。（圖／翻攝自夏天倫IG）

隨後，警方在調閱周邊監視器時，赫然發現其中一名犯案男子的身影，因此也迅速將其帶回調查，並查扣刀一把、鐵棍一支及辣椒水兩罐；警方強調，將持續釐清案情並追查其餘共犯。

由於夏天倫與前妻黃廉盈在2021年離婚後，財務糾紛不斷，黃指控夏扣押1,400萬元，並指控他婚內出軌、讓自己拿到保護令等；夏則召開記者會反咬對方，在離婚後3個月偷走220萬紅包，外加撫恤金，求償440多萬元。因此夏天倫懷疑，今晚突如其來的暴力事件與前妻有關。

